Na Mazowszu spada, ale w Warszawie rośnie. Liczba nowych przypadków koronawirusa

We wtorek zanotowano 21 nowych zakażeń COVID-19 na Mazowszu. W Warszawie przybyło 13 chorych. Zmarła jedna osoba.

Resort zdrowia we wtorek rano podał informację o 239 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W województwie mazowieckim odnotowano 21 zakażeń. To najniższy dobowy przyrost nowych przypadków zachorowania na COVID-19 na Mazowszu od 24 maja.

Z kolei, jak podała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, w stolicy potwierdzono kolejnych 13 przypadków. To prawie dwukrotnie więcej niż w poniedziałek. We wtorek poinformowano również o kolejnej zmarłej osobie w wyniku powikłań wywołanych COVID-19. To 69-letnia kobieta.