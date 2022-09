Zabezpieczali lądowisko dla śmigłowca, w zaroślach znaleźli ciało mężczyzny

W Chotomowie strażacy podczas zabezpieczania lądowania śmigłowca LPR, który przyleciał do pacjenta wymagającego pilnej pomocy, znaleźli w zaroślach ciało 35-letniego mężczyzny. Na miejsce wezwano prokuratora.

Jak się okazało, strażacy, którzy znaleźli ciało, zostali wezwani do innego zdarzenia.

Strażaków wezwano, by zabezpieczyli lądowanie śmigłowca.

Jak ustaliła "Gazeta Powiatowa", pomocy medycznej potrzebował 80-letni mężczyzna, który się zadławił. Do zdarzenia doszło w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. I to właśnie podczas zabezpieczania lądowania śmigłowca LPR, który leciał do 80-latka, strażacy znaleźli zwłoki.