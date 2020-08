Pieniądze na budowę tramwaju na Gocław przesunęli na zakup elektrycznych autobusów

62 miliony złotych z unijnych funduszy przeznaczonych na budowę tramwaju na Gocław zostały przesunięte na zakup 130 autobusów elektrycznych. Ratusz zapewnia, że nie oznacza to rezygnacji z inwestycji. O sprawie poinformował portal TransportPubliczny.

Jak ujawnił portal, władze Warszawy już jesienią skierowały wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przesunięcie 62-milionowego dofinansowania z budowy linii tramwajowej na Gocław na zakup 130 autobusów elektrycznych. Ratusz tę zmianę tłumaczył "cyklicznym przeglądem stanu realizacji projektów", "znacznym zaawansowaniem przedsięwzięcia realizowanego przez MZA" i możliwością "szybszego wykorzystania alokacji" środków. Według informacji TransportuPublicznego.pl, ministerstwo zaakceptowało wniosek miasta i zwróciło się do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o zmiany w umowach. – Umowa o dofinansowanie dla projektu budowy tramwaju na Gocław została rozwiązana za porozumieniem stron w lutym 2020 roku – przekazała portalowi Gosia Głowacka z biura komunikacji MFiPR.

Dlaczego miasto rezygnuje z dofinansowania tramwaju?

Rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka wyjaśniła, że powodem takiej decyzji są "niesprzyjająca samorządom politykę podatkową" i spowodowane epidemią spadki we wpływach do budżetu miasta. Zapewniła, że Warszawa będzie starała się o dofinansowanie w ramach kolejnego budżetu unijnego.

– Tramwaj na Gocław jest jedną z pierwszych inwestycji miejskich, która ma możliwość sfinansowania z funduszy UE, dostępnych od 2021 roku. Osiągnięto porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-27 oraz funduszu odbudowy gospodarki UE po pandemii. Polska dostanie 125 miliardów euro z unijnej kasy w ciągu najbliższych siedmiu lat – podkreśliła rzeczniczka w rozmowie z portalem. - Zbiega się to z harmonogramem prac projektowych i przygotowawczych obecnie prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie – dodała.

TransportowiPublicznemu przekazała, że Tramwaje Warszawskie przygotowują dokumentację niezbędną do zdobycia pozwolenia na budowę, którego umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonawce prac. Zaktualizowanej wersji harmonogramu nie ma, ale - jak zauważa portal - miasta nie będzie już gonił termin roku 2023, jako granicznego dla realizacji inwestycji.

Z Gocławia do centrum w mniej niż 20 minut

Tramwaj na Gocław to zapowiadana od lat inwestycja i jedna z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskie. Zgodnie z planem czterokilometrowa trasa tramwajowa połączy aleję Waszyngtona z Gocławiem. Tory pobiegną przez Saską Kępę (wzdłuż Kanału Wystawowego), dalej – nad aleją Stanów Zjednoczonych, gdzie powstanie węzeł przesiadkowy umożliwiający przesiadkę z autobusów do tramwajów. Ostatnie półtora kilometra nowej trasy przebiegnie w ciągu Bora-Komorowskiego do pętli autobusowej, która znajduje się w pobliżu Trasy Siekierkowskiej. Na trasie zostanie wybudowanych siedem przystanków.