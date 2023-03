Tramwaje mają opuszczone pantografy, jeżdżą bez prądu z sieci

"Nasze Hyundaie mają zasobniki prądu i dlatego nie potrzebują cały czas jeździć z pantografem w górze. Mogą tak przejechać nawet 1,5 km, ale my potrzebujemy tylko jakieś 150 metrów. Dlaczego? Budujemy nową zajezdnię na Annopolu, budujemy wjazd do niej i trzeba było zdjąć sieć trakcyjną. Warszawski Transport Publiczny zamiast puścić tu autobusy, puścił nasze tramwaje na linii 4. Proste i najważniejsze - bez przesiadek. To pierwsza taka linia" - poinformowali tramwajarze i pokazali film.

Zmiany od poniedziałku

Zajezdnia będzie gotowa za rok

Zajezdnia na Annopolu, która zostanie oddana do użytku w 2024 roku, będzie najnowocześniejszą i najbardziej zieloną zajezdnią tramwajową w Polsce. W wyposażonym w inteligentny system sterowania obiekcie serwisowanych będzie 150 niskopodłogowych tramwajów, co pozwoli na lepsze skomunikowanie prawobrzeżnej Warszawy z pozostałą częścią miasta.

Jako pierwsza w Polsce, zajezdnia zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Dużo miejsca na jej terenie zajmie zieleń – ok. 24 tys. m kw., czyli ok. 20 proc. terenu zajezdni. Będzie to m.in. roślinność na budynkach, na ekranach akustycznych i zielonych torowiskach. Woda opadowa z dachów budynków trafi do trzech podziemnych zbiorników i będzie wykorzystywana do celów gospodarczych - spłukiwania toalet, mycia pojazdów oraz podlewania zieleni.