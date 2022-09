Zużyte maseczki i rękawiczki wykorzystywane w produkcji asfaltu. Pomysł włoskich badaczy

Zużyte maseczki i jednorazowe rękawiczki, które noszone były w związku z pandemią COVID-19, można wykorzystać do produkcji wzmocnionego asfaltu - poinformowali włoscy naukowcy. Próby techniczne, jakie przeprowadzili, pokazują, że powstały tą metodą asfalt jest znacznie wyższej jakości.

Nad linią produkcji asfaltu, wzmocnionego dzięki materiałowi uzyskanemu z recyklingu maseczek i rękawiczek, pracują eksperci z włoskich uniwersytetów w Viterbo oraz Bergamo i uczelni E-Campus. Projekt ten finansowany jest przez włoskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej. Naukowcy postanowili dać drugie życie ogromnym ilościom środków ochrony osobistej używanym od dwóch i pół roku, gdy zaczęła się pandemia COVID-19. - Zadaliśmy sobie pytanie, co można zrobić z naszymi zużytymi maseczkami i rękawiczkami, jeśli chcemy, aby nie były traktowane jako śmieci nieprzeznaczone do segregacji. Dzięki naszemu projektowi mogą być wykorzystywane do produkcji nawierzchni drogowej - powiedział dziennikowi "La Repubblica" badacz Marco Marconi z uniwersytetu w Viterbo.