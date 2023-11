Przekroczyliśmy granicę ocieplenia. Takich dni może być coraz więcej

"Piątek był pierwszym dniem, w którym globalna temperatura była o ponad 2 stopnie Celsjusza wyższa od poziomu z lat 1850-1900 (lub okresu przedindustrialnego) i wyniosła 2,06 stopnia Celsjusza" - napisała. Dodała, że średnia globalna temperatura w piątek wyniosła 1,17 stopnia powyżej poziomów z lat 1991-2020, co czyni ten dzień najcieplejszym 17 listopada w historii. Ale w porównaniu do czasów przedindustrialnych, zanim ludzie zaczęli spalać paliwa kopalne na dużą skalę i zmieniać naturalny klimat Ziemi, temperatura była o 2,06 stopnia wyższa.

Przekroczony próg

Próg został przekroczony tylko na chwilę i nie oznacza, że świat znajduje się w stanie trwałego ocieplenia wynoszącego ponad 2 stopnie Celsjusza. Jest to jednak znak tego, że nasza planeta jest coraz gorętsza. Zdaniem ekspertki kryzys klimatyczny może być niemożliwy do odwrócenia.

Przekroczenie 2 stopni w piątek nastąpiło na kilka tygodni przed rozpoczęciem konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) COP28 w Dubaju. Tam kraje podsumują swoje postępy w realizacji zobowiązania paryskiego ograniczającego globalne ocieplenie do 2 stopni, z ambicją ograniczenia do 1,5 stopnia.

Według opublikowanej w poniedziałek analizy ONZ "Emissions Gap 2023", zobowiązania krajów są niewystarczające, by ograniczyć globalny wzrost temperatury do progu 1,5 stopnia. Jeśli zobowiązania te pozostaną niezmienione, do końca XXI wieku temperatury na świecie wzrosną o 2,5-2,9 st. C.