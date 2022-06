Z rzeki Tygrys wyłoniło się liczące 3400 lat miasto. "Było ważnym ośrodkiem w Imperium Mitanni"

Woda odsłoniła ruiny miasta sprzed 3400 lat

Irak jest jednym z państw najbardziej dotkniętych przez zmiany klimatu. Szczególnie południowe regiony cierpią z powodu skrajnej suszy. Aby zapobiec wysychaniu upraw, od grudnia pobiera się duże ilości wody ze zbiornika w Mosulu - najważniejszego magazynu tego zasobu w Iraku. Doprowadziło to do ponownego odsłonięcia miasta z epoki brązu, które zostało zalane podczas budowy tamy w latach 80. Znajduje się ono w Kemune w regionie Kurdystanu.

To nieprzewidziane wydarzenie sprawiło, że archeolodzy znaleźli się pod nagłą presją, aby jak najszybciej przeprowadzić wykopaliska i udokumentować przynajmniej część tego dużego i ważnego miasta, zanim zostanie ono ponownie zatopione. Kurdyjski archeolog doktor Hasan Ahmed Qasim, przewodniczący Kurdistan Archaeology Organization oraz niemieccy archeolodzy profesor Ivana Puljiz z Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu i profesor Peter Pfälzner z Uniwersytetu w Tybindze spontanicznie zdecydowali się podjąć wspólne badania wykopaliskowe w Kemune. Odbyły się one w styczniu i lutym 2022 roku we współpracy z Dyrekcją ds. Zabytków i Dziedzictwa w Dahuk.