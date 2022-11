Osuwisko na włoskiej wyspie zmiotło domy i samochody. "Sytuacja jest bardzo poważna i skomplikowana"

Po godzinie 13 prefekt Neapolu, Claudio Palomba, powiedział, że nie ma potwierdzonych zgonów w Casamicciola Terme, nie odnaleziono żadnych ciał. Wcześniej podczas konferencji prasowej w Milanie włoski wicepremier i minister infrastruktury Matteo Salvini ogłosił, że w zejściu osuwiska zginęło co najmniej osiem osób.

Ischia. Poszukiwania trwają

Szacuje się, że obecnie w Casamicciola Terme w domach uwięzionych jest co najmniej 30 rodzin, które nie mają dostępu do wody i prądu. Do około 100 osób nie udało się jeszcze dotrzeć.