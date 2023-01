Ogromna plama ze śmieci - w tym lodówek - na bośniackim jeziorze

Bośnia i Hercegowina znów mierzą się z problemem śmieci napływających do jeziora Drinsko w okolicach Wiszegradu. Jak zauważają aktywiści, plama zanieczyszczeń pojawia się regularnie od 20 lat i bardzo trudno się jej pozbyć.

Jedno z jezior Bośni i Hercegowiny wygląda tak, że patrzącym na nie osobom pękają serca. Na akwenie znajdującym się w okolicach Wiszegradu pojawiła się ogromna masa plastikowych opadów, takich jak butelki. To jednak nie wszystko, bo z Drinska wynurzają się także lodówki, kuchenki czy opony. Zanieczyszczenia są wyrzucane również na brzeg.

Odpady pochodzą przede wszystkim z górnego dorzecza Driny, przepływającej przez Bośnię i Hercegowinę oraz Serbię. Do jeziora napłynęły po ostatniej fali opadów i podniesieniu się poziomu wody.

Dwadzieścia lat z problemem

Jak zauważył Dejan Furtula, aktywista ekologiczny, nagromadzenie plastiku na rzece to powtarzający się problem.

- Zmagamy się z tym problemem od dwóch dekad. To prawdziwa katastrofa ekologiczna - mówił.

- Tam jest naprawdę wszystko. Oprócz tego, że jest to poważny problem dla naszego zdrowia i środowiska, to przez tak długi czas nie jesteśmy w stanie go rozwiązać - powiedział. Jak dodał, przez tę plamę śmieci Wiszegrad zmienił się w regionalne wysypisko.