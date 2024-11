Wiatr łamie drzewa w Hiszpanii

czytaj dalej

Pogoda na jutro, czyli czwartek, 21.11. W całym kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy temperatura spadnie nawet do -3 stopni Celsjusza, co sprawi, że warunki na drogach będą niebezpieczne. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 do 3 st. C.