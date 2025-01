W USA będzie potwornie zimno. Wystarczy 10 minut, by doszło do odmrożeń

- W nadchodzących dniach malowniczy bąbel zimna zsunie się nad Kanadę i Stany Zjednoczone - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z prognozy odchylenia temperatury w poniedziałek, 20 stycznia, na wysokości 1,5 kilometra wynika, że termometry przy ziemi mogą miejscami pokazać -40/-35 stopni Celsjusza. - Wszystko zacznie się w sobotę. Ta fala ma sunąć na południe przez kilka dni, do około 23 stycznia - dodała synoptyk.

Spadek temperatury

Napływ arktycznego powietrza może przynieść w weekend w najbardziej wysuniętych na północ częściach Stanów Zjednoczonych spadek temperatury w nocy miejscami do -31 st. C - podaje portal phys.org.

Marc Chenard, meteorolog z NWS, powiedział, że najzimniej ma zrobić się na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Napływ arktycznego powietrza spowodowany jest osłabieniem wiru polarnego. - Wir polarny to masa powietrza nad biegunem północnym, znajdująca się wysoko w stratosferze. Ludzie żyją w troposferze, a stratosfera znajduje się tuż nad nią - tłumaczył.

Temperatura odczuwalna może wynieść -45 stopni

Ekstremalne zimno spodziewane jest w Dakocie Północnej. Od sobotniej nocy do poniedziałkowego poranka temperatura odczuwalna może wynosić tam miejscami -45 st. C. Dlaczego tak mało? Bo, jak tłumaczą meteorolodzy, napływowi mroźnego powietrza ma towarzyszyć silny wiatr, który spotęguje odczucie zimna.

Stany Idaho i Montana również przygotowują się wielki chłód. Temperatura odczuwalna może w tych regionach wynieść około -34 st. C. Podobne wartości temperatury odczuwalnej spodziewane są dla stanu Kolorado.

Najzimniejsze zaprzysiężenie od 40 lat

W poniedziałek w Waszyngtonie ma odbyć się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych . Z prognoz ekspertów z NWS wynika, że temperatura maksymalna tego dnia wyniesie około -6/-4 st. C.

- Ponadto wiatr będzie porywisty - powiedział Marc Chenard, meteorolog z NWS. Dodał, że silny wiatr spowoduje, że temperatura odczuwalna wahać się będzie od -20 do -9 st. C. Według NWS poniedziałek, wtorek i środa będą prawdopodobnie najzimniejszymi trzema dniami w stanie Waszyngton od pięciu lat.

Z prognozy meteorologów AccuWeather wynika, że może to być najzimniejszy dzień zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych od 1985 roku, kiedy to Ronald Reagan został zaprzysiężony na drugą kadencję. 40 lat temu temperatura wyniosła -13,8 st. C.