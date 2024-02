W kopenhaskim zoo urodziło się słoniątko

W zoo w Kopenhadze urodziło się we wtorek słoniątko. Jest to dziecko 16-letniej Kumari, która również przyszła na świat w ogrodzie zoologicznym. Poród przebiegł sprawnie i bez żadnych komplikacji.

- O godzinie 2.39 urodziła się piękna, młoda słonica, w samym środku swojego stada. Staramy się zapewnić słoniom takie same warunki, jakie mają na wolności, jej matka także urodziła się w otoczeniu swoich rówieśników - powiedziała Mads Bertelsen, opiekun słoni. Dodał, że słoniątko jest płci żeńskiej. Jest to dziecko 16-letniej Kumari, która również przyszła na świat w ogrodzie zoologicznym.

Zagrożony gatunek

Narodziny słonia to ważny dzień dla pracowników zoo, ponieważ jest to gatunek zagrożony wyginięciem. - Światowa populacja słoni azjatyckich spada, i to dość szybko, więc narodziny słonia to jest to dla nas bardzo ekscytująca wiadomość - podkreślił opiekun.