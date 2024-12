W jej oku zalęgły się robaki

Lekarze pod powieką u 41-letniej kobiety z Pekinu znaleźli nicienie, czyli pasożytnicze organizmy powodujące telazjozę. To groźna choroba, która najczęściej występuje u zwierząt. Objawia się między innymi obrzękiem i swędzeniem oka, a w ciężkich przypadkach może doprowadzić do ślepoty.

Wywołują telazjozę

Późniejsze testy genetyczne wykazały, że należały one do gatunku nicienia o nazwie Thelazia callipaeda, który występuje też jako orientalny robak oczny. Wywołuje on telazjozę, czyli pasożytniczą chorobę zakaźną narządu wzroku u zwierząt, rzadziej u ludzi. Dorosłe osobniki mają zazwyczaj długość od 5 do 250 milimetrów.