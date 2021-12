Silny wiatr przewrócił jadącą ciężarówkę w Nebrasce. Nagranie.

W środę przez środkowe stany USA przechodziły silne burze. Służby ratunkowe odebrały setki wezwań, konieczne były także ewakuacje. Do około 36 milionów ludzi władze skierowały ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru.

Policja stanu Nebraska opublikowała nagranie z kamery samochodowej, na którym widać, jak silny wiatr kołysze ciężarówką, a następnie ją przewraca. Do zdarzenia doszło na autostradzie międzystanowej numer 80 w pobliżu miasta Lincoln. Jak poinformowano, kierowca nie odniósł żadnych obrażeń.

To nie było jedyne tego typu zdarzenie w środę w Nebrasce. Policja wiele razy interweniowała w sytuacjach, gdy silny wiatr przewracał samochody - przekazano na Twitterze.

Rekord huraganowych porywów wiatru

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) poinformowała, że środa była "rekordowym dniem pod względem największej liczby huraganowych porywów wiatru (120 kilometrów na godzinę i więcej) w ciągu jednego dnia od 2004 roku". Zanotowano co najmniej 55 takich porywów. Dotychczasowy rekord miał miejsce 10 sierpnia ubiegłego roku, kiedy zarejestrowanych zostało 53 huraganowych porywów wiatru.

Dziura w dachu lotniska

Pogoda pokazała groźne oblicze także w stanie Missouri. Na lotnisku Charles B. Wheeler Downtown Airport w Kansas City wiało tak silnie, że oderwała się część dachu hangaru lotniska. Według relacji świadka Richarda Andersona mogło to być nawet 25 procent całej powierzchni zadaszenia. Blacha natychmiast zaczęła przewracać się po terenie lotniska.

- Byłem tam w środku, kiedy to się wydarzyło. Na szczęście nikomu nic się nie stało - mówił Anderson. - Siedziałem i słuchałem, jak wiatr się wzmaga. Pomyślałem, że robi się naprawdę poważnie. Po chwili usłyszałem głośny huk. Gdy wszedłem do hangaru, ujrzałem ogromną dziurę w dachu - relacjonował. Jak dodał, na całym terenie portu lotniczego doszło do zniszczeń. Wspomniał także, że jest wdzięczny, że udało mu się przetrwać.