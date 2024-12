Myśliwy nie żyje po tym, jak z drzewa spadł na niego niedźwiedź

Jak poinformował Departament Zasobów Dzikiej Przyrody Wirginii, do tragicznego wypadku doszło 9 grudnia w hrabstwie Lunenburg. Departament w wydanym oświadczeniu podał, że grupa myśliwych w trakcie polowania podążała za niedźwiedziem czarnym, a ten w pewnym momencie wdrapał się na drzewo. Wtedy jeden z myśliwych go zastrzelił, zwierzę spadło i przygniotło innego mężczyznę, znajdującego się trzy metry od pnia. Myśliwi udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie został on przetransportowany do szpitala. Zmarł w piątek na oddziale intensywnej terapii. Departament podaje, że ofiarą jest Lester C. Harvey, 58-latek z Phoenix. Miał żonę i pięcioro dzieci. ZOBACZ TEŻ: Uczestnik konkursu na najgrubszego niedźwiedzia wykluczony z zawodów Departament przypomniał przy tym, że "okaleczenie, krzywdzenie lub strącenie niedźwiedzia z drzewa w celu kontynuowania polowania, pościgu lub w celu tresury psów" jest nielegalne. Jednak "nie wnosi obecnie żadnych oskarżeń w związku z tym incydentem".