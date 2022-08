Poziom rzeki Pearl w Missisipi niebezpiecznie rośnie. Mieszkańcy wzywani do szybkiej ewakuacji

Poziom wody może osiągnąć niemal 11 metrów

John Sigman, dyrektor dystryktu zaopatrzenia w wodę, Pearl River Valley Water Supply District, powiedział, że operatorzy zbiornika położonego na północ od Jackson uwalniają stopniowo wodę, aby nie dopuścić do jej zbyt dużego przyrostu. Zwiększyli zrzut wody z 1557 litrów na sekundę w piątek do 1699 w sobotę.

- Nie chcemy mieć do czynienia z niekontrolowaną sytuacją. To co robimy teraz, to wypuszczanie trochę więcej wody niż napływa - tłumaczył Sigman. Kierownictwo dystryktu przyznało, że zrzut może zostać ponownie zwiększony. Niewykluczone, że wówczas woda dosięgnie domów.