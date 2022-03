Tornado zabiło jedną osobę. "Pięć lub sześć domów całkowicie zniszczonych"

Tornado nawiedziło Nowy Orlean w amerykańskim stanie Luizjana we wtorek wieczorem miejscowego czasu. Żywioł zrywał dachy i niszczył całe budynki, przewracał drzewa i słupy energetyczne.

Media, powołując się na rzecznika prasowego władz hrabstwa Parafii St. Bernard, poinformowały, że zginął 26-letni mężczyzna. Został znaleziony w pobliżu swojego domu. Rzecznik przekazał, że część osób z tego obszaru trafiła do szpitala z ranami, które nie zagrażały ich życiu. Nie podał jednak liczby poszkodowanych.

Kilka zniszczonych domów

Jeden z mieszkańców uwiecznił na nagraniu tornado, jakie pojawiło się we wtorek wieczorem w Nowym Orealnie.

Seria tornad w Oklahomie i Teksasie

W poniedziałek kilka tornad przeszło przez Oklahomę i Teksas. Do poważnych zniszczeń doszło między innymi w mieście Elgin, na wschód od Austin w Teksasie. Policja poinformowała o co najmniej czterech osobach rannych. Dwie osoby uratowano z zawalonej konstrukcji, jedna została przewieziona do szpitala w Austin.