Kot syjamski Rayne Beau, który w czerwcu zaginął w Parku Narodowym Yellowstone, po wielu tygodniach wrócił do właścicieli. Nie wiadomo, w jaki sposób przebył sam niemal 1300 km. Susan i Benny Anguiano liczą, że nagłaśniając historię swojego kota, rozwiążą tę zagadkę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Susan i Benny Anguiano wybrali się w czerwcu na kemping do najstarszego w USA parku narodowego - Yellowstone. Małżeństwo zabrało ze sobą swojego dwuletniego kota syjamskiego o imieniu Rayne Beau. Niestety, w trakcie wypoczynku zaintrygowany czymś pupil pobiegł w kierunku drzew i zniknął Anguianom z oczu. Susan i Benny szukali go cztery dni. Próbowali zwabić kota ulubionymi smakołykami i zabawkami, ale bez skutku. Przepadł bez śladu w parku większym od niektórych stanów USA - miejscu, gdzie w naturze żyją kojoty czy niedźwiedzie grizli. - Musieliśmy wrócić bez niego. To był najtrudniejszy dzień, czułam się, jakbym go opuszczała - wyznała Susan Anguiano lokalnej telewizji KSBW.

Park Narodowy Yellowstone Shutterstock

Kot Rayne Beau odnaleziony

Choć Susan mówi dziś, że nigdy nie straciła nadziei na odnalezienie Rayne Beau, po miesiącu od jego zaginięcia postanowiła wraz z mężem adoptować kolejnego kota. Tymczasem na początku sierpnia para otrzymała wiadomość od Pet Watch, firmy zajmującej się śledzeniem zwierząt domowych. Ich kot, dzięki posiadanemu chipowi, został odnaleziony w Roseville w pobliżu Sacramento, 322 kilometry od swojego domu w Salinas nad Zatotą Monterey i aż 1 287 kilometrów od miejsca, w którym zniknął. Kobieta, która go odnalazła, widziała wcześniej Rayne Beau błąkającego się po ulicach. Karmiła go i dawała mu wodę, po czym 3 sierpnia udało się jej go złapać i zabrać do lokalnego oddziału Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt. Następnego dnia małżeństwo Anguiano przyjechało do ośrodka, by zabrać kota.

Zwierzak uspokoił się dopiero, kiedy ich właściciele wypuścili go z transportera do samochodu. - Po prostu na mnie spojrzał, a potem opuścił głowę i szybko zasnął. Był bardzo wyczerpany – powiedziała pani Anguiano.

Kot Rayne Beau z właścicielką Susan Anguiano X/skynews Rozwiń

Jak podaje "KSBY News", para nadal nie jest pewna, jakim sposobem ich kot znalazł się w Roseville. Wierzą, że sam próbował wrócić do domu. Postanowili skontaktować się z mediami, mając nadzieję, że uda im się uzyskać jakieś informacje. - Naprawdę wierzę, że odbył tę wędrówkę głównie sam. Jego łapy były bardzo poobijane. Stracił 40 proc. masy ciała, miał niski poziom białka z powodu nieodpowiedniego odżywiania – mówi mediom Susan Anguiano. - Jesteśmy zachwyceni tym, że mamy go z powrotem. Codziennie na niego patrzę i mówię: czy wiesz, ile tygodni modliłem się, żeby znowu zobaczyć ten pyszczek - dodał jej mąż.

"The New York Times" podał, że kot jest w domu od sierpnia i aktualnie ma się dobrze. Para namawia pozostałych właścicieli zwierząt do wszczepiania im chipów.

Autorka/Autor:aks//am

Źródło: The Guardian, KSBY, The New York Times