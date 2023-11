Niedźwiedź ukradł fast food. "Przyszedł i zabrał jedzenie, a potem wrócił po napój gazowany"

Niedźwiedź czarny ukradł dostarczone przez kuriera zamówienie z Taco Bell. Do zdarzenia doszło w piątek, 3 listopada, na przedmieściach Orlando i zostało uchwycone przez kamerę.

@alexvelasquezoficial via TMX, Reuters

Niedźwiedź idzie ukraść jedzenie @alexvelasquezoficial via TMX, Reuters

Niedźwiedź kradnie jedzenie. "Przyszedł i zabrał jedzenie"

Skradziona kolacja należała do pary Laidy Gutierrez i Daniela Bula. Ich siostrzenica powiedziała, że ​kiedy obejrzała nagranie, nie mogła uwierzyć w to, co się stało. ​