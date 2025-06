Ludzie mdleją na ulicach. Noc nie przynosi wytchnienia

Fala upałów utrzymuje się nad Europą. Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia - we Włoszech do szpitali trafiają mieszkańcy i turyści, którzy z powodu gorąca słabną na ulicach. Skwar utrudnia również walkę z pożarami w Portugalii.

Nad Europę Zachodnią i Południową napłynęły masy gorącego powietrza zwrotnikowego. Skwar objął swoim zasięgiem Półwysep Iberyjski, basen Morza Śródziemnego oraz część Francji, Niemiec i Bałkanów. W niektórych regionach termometry pokazywały w weekend ponad 44 stopnie Celsjusza.

Włochy. Masowe zasłabnięcia od skwaru

Od kilku dni w większości włoskich miast obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów, wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia. Oznacza on zagrożenie dla zdrowia całej populacji.

Jak podał dziennik "Il Messaggero", we Włoszech coraz więcej osób trafia na pogotowie ratunkowe z powodu ekstremalnych upałów. Szpitale w wielu regionach kraju zostały postawione w stan alarmu z powodu coraz większej liczby przyjęć osób, które słabną na ulicach. Dotyczy to także miast i miejscowości masowo odwiedzanych przez turystów. W skali kraju notuje się wzrost zgłaszających się i przywożonych karetkami osób o 15 procent. W Toskanii jest to nawet 20 procent.

- Liczba wezwań wzrosła, zwłaszcza do osób starszych. Pierwsza fala upałów jest każdego roku najbardziej podstępna - wyjaśnił lekarz rodzinny z Rzymu Pier Luigi Bartoletti.

Ministerstwo zdrowia uruchomiło specjalną linię "Chrońmy się przed gorącem". Pod bezpłatnym numerem telefonicznym 1500 można uzyskać wszelkie informacje dotyczące postępowania w czasie upałów i zdrowia publicznego, opieki nad osobami szczególnie narażonymi na konsekwencje wysokich temperatur, a także bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza pod gołym niebem.

Portugalia. Płomienie na północy kraju

W Portugalii od weekendu trwa opanowywanie ponad 20 pożarów. Najniebezpieczniejszy ogień, z którym walczy ponad 200 strażaków, szaleje w dystrykcie Castelo Branco, przy wschodniej granicy z Hiszpanią. Walkę z pożarami lasów i łąk utrudnia duże wysuszenie gruntu oraz wysokie temperatury powietrza, które w niedzielę przekraczały w wielu miejscach 40 st. C.

Lokalne władze przekazały, że uruchomiono już dochodzenie służące ustaleniu przyczyny nagłego pojawienia się żywiołu. Dodały, że nie jest wykluczone celowe podłożenie ognia w trudno dostępnym terenie porośniętym niską roślinnością.

W niedzielne popołudnie w gminie Mora, w centrum kraju, słupek rtęci sięgnął bliskiego rekordowi poziomu 46,6 st. C. Od niedzieli w siedmiu z 18 dystryktów kontynentalnej części Portugalii obowiązuje najwyższy alert dotyczący ryzyka związanego z upałami. Utrzymują się one głównie w środkowej i wschodniej części kraju.

Hiszpania. Ponad 30 stopni w środku nocy

Jak podała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, w niedzielę temperatury przekroczyły 44 st. C w Badajoz, Huelvie i Sewilli. Niezwykły upał panował także w godzinach nocnych. W północno-wschodniej, środkowej i południowej części Półwyspu Iberyjskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek zmierzono lokalnie ponad 30 st. C.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w poniedziałek zagrożenie dla zdrowia z powodu upałów będzie dotyczyło ponad pięciu tysięcy gmin w całym kraju. W 1096 jednostkach terytorialnych ryzyko oceniane jest jako szczególnie wysokie. AEMET prognozuje, że fala gorąca utrzyma się nad krajem co najmniej do środy.

Francja. Pierwsze takie ostrzeżenie

Pomarańczowy, czyli przedostatni alert pogodowy obowiązuje już w 84 francuskich departamentach (na 96 we Francji metropolitalnej), co zdarza się po raz pierwszy. Ostrzeżenia nie dotyczą jedynie departamentów na północnym zachodzie Francji - od Bretanii do Pas-de-Calais oraz departamentu Alpy Wysokie i części Korsyki. Po raz ostatni tak szeroki alert pogodowy ogłoszono we Francji w lipcu 2019 roku. Wtedy objął on 81 departamentów.

Poniedziałek może być dniem rekordów, jeśli chodzi o wysokość temperatur w czerwcu. Oczekuje się, że będą one o 10-15 st. C wyższe niż zwykle o tej porze roku. Apogeum upałów nastąpi we wtorek i środę, gdy lokalnie termometry pokażą 41 stopni. Temperatury minimalne będą wyższe niż zwykle i wahać się będą od 20 do 24 stopni.

Autorka/Autor:Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, El Periodico, IPMA, AEMET, tvnmeteo.pl