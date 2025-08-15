W ciągu doby zginęło co najmniej 49 osób. Ewakuowano ponad tysiąc turystów
Gwałtowne powodzie, które były następstwem ulewnych opadów deszczu, nawiedziły północno-zachodni Pakistan. Jak podali w piątek przedstawiciele władz, w ciągu ostatniej doby zginęło co najmniej 49 osób.
W ciągu ostatnich 24 godzin w powodziach, które dotknęły północno-zachodni Pakistan, zginęło co najmniej 49 osób. Ponadto ratownicy ewakuowali 1300 turystów uwięzionych w górzystym regionie dotkniętym osuwiskami.
Ofiary "poniosły śmierć na skutek osunięcia się ziemi na ich domy" lub gdy "ich samochody zostały porwane przez lawinę błota" - powiedziała agencji AFP rzeczniczka służb ratunkowych.
Ofiary śmiertelne ulewnych deszczy
W sumie od początku pory monsunowej, która zaczęła się 26 czerwca, w Pakistanie zginęło już w wyniku ulewnych deszczy ponad 360 osób, głównie kobiet i dzieci. Według lokalnych władz większość ostatnich ofiar odnotowano w północnej i północno-zachodniej części kraju.
- Co najmniej dziesięć osób zginęło w czwartek w regionie Gilgit-Baltistan w Kaszmirze - powiedział rzecznik władz regionalnych Faizullah Faraq. Siedem osób zginęło w innych częściach Kaszmiru. Kolejnych szesnaście osób poniosło śmierć dzień wcześniej w prowincji Chajber Pasztunchwa na północnym zachodzie - przekazał przedstawiciel służb ratunkowych Anjad Khan. Siedemnaście osób jest nadal uważanych za zaginione. Powodzie dotknęły też region Battagram, zabijając 10 osób - oznajmił przedstawiciel władz Saleem Khan. Osiemnaście osób wciąż jest tam poszukiwanych.
Ewakuowano ponad tysiąc osób
Ratownicy przez wiele godzin ewakuowali 1300 turystów, którzy w czwartek zostali uwięzieni w Dolinie Siran w dystrykcie Mansehra z powodu gwałtownej powodzi i osuwisk.
W regionie Gilgit-Baltistan znajdują się liczne lodowce. Służby ratunkowe ostrzegły turystów, by unikali terenów dotkniętych powodziami z powodu niebezpieczeństwa wylania się jezior lodowcowych. W 2022 r. Pakistan dotknęła najtragiczniejsza w historii pora monsunowa - zginęło ponad 1700 osób, a wielkość szkód oszacowano na 40 mld dolarów.
Źródło: PAP, Associated Press
