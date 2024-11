Trwają poszukiwania zaginionych. "Czuję bezradność, po prostu nie da się tak żyć"

Prawie 160 osób zginęło w powodziach, które dotknęły południowo-wschodnie regiony Hiszpanii. Najbardziej poszkodowana przez kataklizm została prowincja Walencja. Tam, jak podają meteorolodzy, podczas jednego dnia spadła suma opadów bliska rocznej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W powodziach, które nawiedziły we wtorek i w środę wschodnią Hiszpanię, życie straciło co najmniej 158 osób - podało w czwartek centrum zarządzania kryzysowego (CECOPI). W prowincji Walencja zginęło 155 osób, w Kastylii-La Mancha dwie, a w Andaluzji jedna. Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych.

- Moja żona i ja nie chcemy już tutaj mieszkać, to jest koszmar. Jak tylko spadnie trochę deszczu, od razu sprawdzamy telefony. Czuję bezradność i bezsilność, po prostu nie da się tak żyć. Na końcu i tak tracimy wszystko - powiedział Antonio Molina, 52-letni mieszkaniec Walencji.

Jak podają hiszpańscy meteorolodzy, w Walencji i jej okolicach podczas jednego dnia spadła suma opadów bliska rocznej.

- Czuję się szczęśliwa dlatego, że w ogóle żyję. Wiem, że wiele osób zginęło. Są ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie są ich bliscy, a to musi być bardzo bolesne - powiedziała 55-letnia Carmen Molina, mieszkanka prowincji Walencja. - Jestem naprawdę wdzięczna za to, że żyję - dodała.

Zniszczenia po powodziach w Hiszpanii na zdjęciach satelitarnych Maxar Technologies / Reuters

Trwa sprzątanie po powodziach

W samej prowincji Walencja odnotowano 155 ofiar śmiertelnych. Najwięcej - 62 - w położonej pod miastem Walencja miejscowości Paiporta. Żywioł zrównał z ziemią tą 25-tysięczną miejscowość. Ulice pokryte są tam błotem, śmieciami i zniszczonymi samochodami. Do La Torre, południowej dzielnicy Walencji, gdzie w czwartek odnaleziono siedem ciał w podziemnym parkingu, setki ludzi przybyło z żywnością, wodą i narzędziami do sprzątania, aby pomóc mieszkańcom. Transport w prowincji jest sparaliżowany; drogi dojazdowe do Walencji wciąż pozostają zamknięte, a władze zalecają, aby nie poruszać się po żadnych drogach w prowincji. Szybkie połączenie kolejowe z Madrytem nie będzie funkcjonować przez dwa-trzy tygodnie - poinformował resort transportu. W czwartek późnym popołudniem około 40 tysięcy gospodarstw domowych nie miało dostępu do prądu - podały hiszpańskie media.

"Kryzys się nie skończył"

Rząd zmobilizował ponad 1,2 tysięcy żołnierzy ze specjalnej jednostki ratowniczej (UME) do prac w pomocy poszkodowanym i oczyszczaniu miast. W piątek do Walencji zostanie wysłanych dodatkowych 500 żołnierzy. W akcjach na terenach doświadczonych przez powódź bierze też udział 1,8 tys. funkcjonariuszy policji. W terenie są też setki żandarmów z Gwardii Cywilnej, którzy w samej Walencji przeprowadzili już w sumie 3,4 tys. akcji ratunkowych - podała agencja EFE. Obejmowały one ratowanie ludzi i zapobieganie grabieżom. Jak poinformowało radio Cadena SER, policja aresztowała kilkadziesiąt osób za kradzieże w sklepach na obszarach dotkniętych powodziami. Państwowa służba meteorologiczna (AEMET) przestrzega, że sytuacja pogodowa wciąż jest "skomplikowana", a "kryzys się nie skończył". W Andaluzji obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Poza tym meteorolodzy wydali też alarmy drugiego i pierwszego stopnia.

W Jerez, w prowincji Kadyks, w południowo-zachodniej Hiszpanii, ewakuowano w czwartek 300 rodzin w związku z ryzykiem wylania rzeki Guadalete.

Rozwiń

Obowiązuje trzydniowa żałoba

Gwałtowne burze i powodzie to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako DANA (hiszp.: depresion aislada en niveles altos). Powstaje ono, gdy zimne powietrzne natyka się nad Morzem Śródziemnym na ciepłe i wilgotne, co prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, tornada i powodzie. Od czwartku w Hiszpanii obowiązuje trzydniowa żałoba, ogłoszona dzień wcześniej przez rząd Pedro Sancheza. Premier, podobnie jak Alberto Nunez Feijoo, lider opozycyjnej Partii Ludowej (PP), udali się w czwartek do centrum koordynacji kryzysowej w Walencji. - Hiszpański rząd nie zostawi was samych - zapewnił mieszkańców prowincji Sanchez, przestrzegając, że DANA wciąż stanowi zagrożenie. Kondolencje i deklaracje pomocy płyną do Hiszpanii z różnych krajów europejskich, w tym z Polski. Słowa wsparcia i zapewnienia o modlitwie przekazał w wiadomości wideo papież Franciszek. Jeszcze w środę pomoc zapowiedzieli przedstawiciele Unii Europejskiej.

Ambasada RP w Hiszpanii opuściła w czwartek flagę do połowy masztu na znak żałoby w związku z ofiarami powodzi. Pomoc dla ofiar powodzi zadeklarowały hiszpańskie kluby piłkarskie. Na stadionie Valencii CF w dzielnicy Mestalla już w środę zorganizowano magazyn żywności i środków pierwszej potrzeby. Z kolei Real Madryt zadeklarował przekazanie miliona euro jako wsparcia ogłoszonej wraz z Czerwonym Krzyżem zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych przez żywioł. Obecna katastrofa atmosferyczna jest najpoważniejszą w Hiszpanii od 1973 r., kiedy w wyniku ulewnych deszczów, które doprowadziły do zniszczeń w kilku miastach w Murcji i Andaluzji na południu Hiszpanii, zginęło około 300 osób - przypomniał "El Mundo".

Powódź w Hiszpanii Uszkodzone samochody wśród wód powodziowych w gminie Sedavi, prowincja Walencja | PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji | Alex Juarez / Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji | Rober Solsona/Europa Press/ABACAPRESS.COM/PAP Zniszczone linie kolejowe i auta porozrzucane jak zabawki w Walencji | MANUEL BRUQUE/PAP/EPA Mieszkańcy idą pokrytą błotem drogą w gminie Sedavi, prowincja Walencja | PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO Uszkodzone samochody na ulicy w gminie Alfafar, prowincja Walencja | PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO Ratownicy poszukują zaginionych osób wśród gruzów w gminie Letur, prowincja Albacete, Kastylia-La Mancha | PAP/EPA/MANU Kobieta opłakująca swoich bliskich, których straciła w powodzi | PAP/EPA/ALVARO DEL OLMO Zniszczone mieszkanie w gminie Mira, prowincja Cuenca, Kastylia-La Mancha | PAP/EPA/ALVARO DEL OLMO Przewrócony samochód w gminie Sedavi, prowincja Walencja | PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO Wezbrana rzeka w gminie Sollana, prowincja Walencja | PAP/EPA/MANUEL BRUQUE Zatopione molo na jeziorze Albufera, prowincja Walencja | PAP/EPA/MANUEL BRUQUE Posłowie Kongresu Deputowanych, niższej izby hiszpańskiego parlamentu, uczcili pamięć ofiar powodzi minutą ciszy | PAP/EPA/Chema Moya Tablica informacyjna na dworcu kolejowym Chamartin w Madrycie. W związku z powodziami odwołano wiele połączeń między Madrytem a Walencją | PAP/EPA/FERNANDO VILLAR Uszkodzone samochody wśród wód powodziowych w gminie Sedavi, prowincja Walencja | PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji | Alex Juarez / Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP Uszkodzone samochody po powodzi w Walencji | Rober Solsona/Europa Press/ABACAPRESS.COM/PAP Zniszczone linie kolejowe i auta porozrzucane jak zabawki w Walencji | MANUEL BRUQUE/PAP/EPA Mieszkańcy idą pokrytą błotem drogą w gminie Sedavi, prowincja Walencja | PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO Uszkodzone samochody na ulicy w gminie Alfafar, prowincja Walencja | PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO

Autorka/Autor:anw

Źródło: Reuters, PAP, www.rtve.es