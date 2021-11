Trzymał się drzewa, by nie utonąć. Terytorium Północne z największymi opadami od 20 lat

Takich opadów nie widziano tam od bardzo dawna. W niektórych regionach australijskiego stanu Terytorium Północne w ciągu jednej nocy spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. Doszło do powodzi.

Wiele godzin trzymał się drzewa

W mieście doszło także do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem kierowcy. Mężczyzna przez kilka godzin trzymał się drzewa, by uniknąć wody powodziowej. Jego samochód został dosłownie zmieciony do grobli.