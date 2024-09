Ponad 30 osób nie żyje, a zagrożenie nie mija

Co najmniej dziewięć osób zginęło w Wietnamie na skutek uderzenia tajfunu Yagi, podnosząc całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych żywiołu do 33. Żywioł spowodował poważne szkody na obszarach przybrzeżnych oraz w stolicy kraju. Władze ostrzegły, że chociaż burza osłabła, wciąż jest śmiertelnie niebezpieczna.

Wietnamska agencja meteorologiczna poinformowała w niedzielę, że do godziny 4 czasu lokalnego tajfun Yagi osłabł do depresji tropikalnej. Mimo słabszych podmuchów wiatru pozostaje on śmiertelnie niebezpieczny - władze kraju ostrzegły przed ulewnymi deszczami, gwałtownymi powodziami i osunięciami ziemi, które wciąż spodziewane są w północnej części kraju.