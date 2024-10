Krathon uderzył. Ponad 100 rannych, są ofiary śmiertelne

Krathon dotarł do wyspy jako znacznie słabszy tajfun pierwszej kategorii około południa lokalnego czasu w głównym mieście portowym Kaohsiung. Rząd nadal jednak ostrzega ludzi, by pozostali w domach ze względu na ulewne deszcze, silny wiatr i fale sztormowe.

"Jeśli nie musisz, unikaj wychodzenia z domu"

Ponad 100 rannych, dwie osoby nie żyją

Prognozuje się, że tajfun będzie przemieszczał się powoli wzdłuż zachodniej równiny Tajwanu i osłabnie, stając się depresją tropikalną, do końca piątku, zanim dotrze do stolicy - Tajpej.

Zawieszone loty, zamknięte przedsiębiorstwa

Wszystkie loty krajowe zostały odwołane, podobnie jak 236 lotów międzynarodowych. Szybka linia kolejowa łącząca północ i południe zawiesiła kursowanie z centralnego do południowego Tajwanu do wczesnego wieczora. Tajwańskie rynki finansowe również zostały zamknięte, już drugi dzień z rzędu. W Tajpej spadł deszcz, ale wiele sklepów i centrów handlowych pozostało otwartych.

Tajfuny często uderzają we wschodnie wybrzeże Tajwanu od strony Pacyfiku, ale Krathon jest niezwykły, ponieważ uderzył bezpośrednio w zachodnie wybrzeże. Lokalne media określiły go mianem "dziwnej" burzy z tego powodu, ale także ze względu na to, jak przechodził nad wybrzeżem, zanim dotarł do lądu.