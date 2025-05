Ogromna masa skał i lodu pogrzebała alpejską wioskę. "To kompletna katastrofa"

Na wioskę Blatten położoną w szwajcarskim kantonie Valais zeszło w środę lawinisko. Jak podała agencja Reuters, zaginęła jedna osoba. - Niewiarygodna ilość materiału spadła do doliny - powiedział Matthias Ebener, rzecznik lokalnych władz w południowo-zachodnim kantonie Valais. Służby ratownicze odcięły drogę prowadzącą do wioski, ostrzegając, że teren jest nadal niebezpieczny. Na nagraniu wykonanym z drona przelatującego nad wioską położoną w dolinie Loetschental widać rozległą równinę błota i ziemi. Tylko na jej skraju można dostrzec szczątki zawalonych drewnianych domów. 90 procent wioski uległo całkowitemu zniszczeniu.

Ewakuowana wioska

Zamieszkane przez 300 osób Blatten zostało ewakuowane 19 maja, gdy geolodzy zidentyfikowali ryzyko lawinowe. Wielu mieszkańców straciło wszystko - mieli zaledwie 20 minut na ewakuację, przekazał szwajcarski nadawca RTS. - To kompletna katastrofa - powiedział Franz Ruppen z władz kantonu. Jego zdaniem mieszkańcy nie spodziewali się, że może dojść do tak niszczącej lawiny. -" Stało się coś nie do pomyślenia" - napisały w mediach społecznościowych władze gminy.