Szaleńczy upał w Europie, ale nie w Moskwie

Ostatnie dni są wyjątkowo trudne dla mieszkańców zachodniej i południowej części Europy. Między innymi w Hiszpanii, Portugali i Francji temperatura maksymalna jest bliska lub przekracza granicę 40 stopni Celsjusza. Upał dociera także do środkowych i północnych regionów Starego Kontynentu, w tym do Polski.

- Nie będziemy w epicentrum, ale część tego największego upału będzie dziś dotykać zachodniej Polski - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski. Dodał, że na termometrach możemy zobaczyć nawet 36 stopni Celsjusza i więcej. Ponadto "jest tak suche powietrze, że nie ma żadnego paliwa do tworzenia się chmur. Będzie nie dość że gorąco, to jeszcze bardzo pogodnie".

Na wschodzie jest inaczej

Jak długo w Polsce będzie gorąco?

- To jest ten wielki upał, który wdziera się do centrum kontynentu i sprawia, że dziś w zachodniej części Polski może być 35-36 stopni Celsjusza - powiedział synoptyk.

Według prognoz upał utrzyma się w naszym kraju co najmniej do czwartku. W piątek temperatura wyraźnie spadnie, a termometry pokażą około 22-25 st. C. "Ochłodzenie" będzie jednak chwilowe, ponieważ już od niedzieli ponownie zrobi się bardzo gorąco. W części kraju temperatura maksymalna przekroczy próg upału, czyli 30 st. C.