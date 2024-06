Na horyzoncie "najdłuższa od dziesięcioleci" fala upałów

Noc bez wytchnienia

Meczące gorąco utrzymuje się nad Arizoną. W stolicy stanu Phoenix w sobotę temperatura osiągnęła 44,4 stopnia Celsjusza, a w poniedziałek zanotowano tam równie nieprzyjemne 42,2 st. C. Ulgi nie przynoszą również noce w wartościami nie spadającymi poniżej 27,8 st. C. To nie pierwsza taka sytuacja w tym regionie - w 2023 roku w Phoenix z przyczyn związanych z upałami zmarło 645 osób.

Od wtorku wysokie temperatury nawiedzą rejon wschodniego wybrzeża, w tym Nowy Jork, Pensylwanię i Waszyngton, Dystrykt Kolumbii. Temperatura w Nowym Jorku przekroczy 32 st. C. Od środy do piątku będzie jeszcze gorzej - na termometrach mogą pojawić się wartości sięgające 38 st. C, a odczuwalna, z uwzględnieniem wilgotności, przewyższyć 46 st. C.