Spadł pierwszy w tym roku śnieg. "Warunki były trudne"

Mróz w stanie Waszyngton

Zachodnia część stanu Waszyngton ma doświadczać mrozu co najmniej do końca weekendu. Prognozy wskazują, że kolejnym tygodniu spodziewana jest dogrywka zimowych opadów.

- Jeśli spadnie, to spadnie. Jeśli nie, to nie, i tyle. Ale jeśli spadnie, to trzeba się cieszyć, bo tylko tyle można zrobić - śmiała się Dawn Randall, właścicielka lokalnej kawiarni Off Road Espresso. Dodała, że przez większą część roku pada w hrabstwie deszcz, więc śnieg będzie czymś innym.