"Pożar wzniecał się bardzo szybko, telefony w rękach, niepokój"

Na greckiej wyspie Kos szalał na początku tygodnia pożar, który doprowadził do ewakuacji ludności. Żywioł udało się opanować. To, jak wyglądała sytuacja na miejscu z perspektywy turysty z Polski, opowiadał na antenie TVN24 pan Wojciech.

W poniedziałek na greckiej wyspie Kos wczesnym popołudniem wybuchł pożar. Płomienie bardzo szybko rozprzestrzeniły się w stronę popularnego kurortu Kardamena. Około 10 tysięcy turystów i mieszkańców zostało ewakuowanych z tego obszaru i przewiezionych do szkół, stadionów sportowych i hoteli w pobliskich miejscowościach. Strażacy próbowali opanować płomienie, zanim te dotarły do obszarów mieszkalnych. Żywioł udało się okiełznać we wtorek.