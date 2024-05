Całe dzielnice pod wodą, a deszcz nie przestaje padać

Powodzie nawiedziły wschodni Teksas. Trudna sytuacja panuje w Houston, gdzie pod wodą znalazły się całe dzielnice, a do tej pory konieczne było uratowanie ponad 170 uwięzionych osób. To kolejne z serii gwałtownych zjawisk pogodowych, jakie nawiedzają stan od miesiąca.

Jak przekazał portal CNN, sytuacja we wschodniej części regionu zaczyna przypominać tę po przejściu huraganu Harvey w 2017 roku, a spodziewane są dalsze opady deszczu. Lokalny oddział Krajowej Służby Pogodowej (NWS) ostrzegał w sobotę, że lać będzie co najmniej do niedzielnego popołudnia.