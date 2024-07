Powódź zniszczyła jedyną drogę, mają sprowadzić turystów śmigłowcami

Miejscowość Cogne w Dolinie Aosty na północy Włoch została w weekend poważnie dotknięta skutkami weekendowej powodzi wywołanej ulewnym deszczem. Dojazd do miejsca jest utrudniony, bo zniszczona jest jedyna droga łącząca je z doliną. Włoska minister zapowiedziała sprowadzanie tam turystów z pomocą śmigłowca, co spotkało się z falą krytyki.

Droga zamknięta na miesiąc

Droga prowadząca do Cogne będzie zamknięta na co najmniej miesiąc - powiedział podczas wizyty w Dolinie Aosty minister do spraw obrony cywilnej Nello Musumeci. Zagrożony jest letni sezon turystyczny w gminie, która z niego żyje - alarmuje tamtejsza branża hotelowa.

Polityczna burza

Sabrina Licheri również z opozycyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd, zasiadająca w parlamentarnej komisji do spraw turystyki, uznała ten pomysł za "szalony". "To pokazuje, że Santanche nie ma żadnego poważnego rozwiązania w obliczu tego, co stało się w Cogne" - oceniła. Jak wyjaśniła: "Nie są potrzebne śmigłowce do przewozu turystów, ale inwestycje, by nie dopuszczać do katastrof hydrogeologicznych, które często obserwujemy".