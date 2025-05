"Potencjalnie historyczna" fala upałów. Może być ponad 40 stopni

Fala upałów. "Potencjalnie historyczna"

Gdzie mogą paść rekordy

Jak wylicza CNN, w mieście Austin w Teksasie w środę temperatura może osiągnąć 41 stopni Celsjusza - to sprawiłoby, że byłby to najgorętszy dzień w maju w historii tego miejsca. W San Antonio prognozowana wartość temperatury przez trzy dni z rzędu ma osiągnąć 39 st. C, co nigdy nie wydarzyło się tutaj w maju i jest rzadkością w każdym miesiącu. W mieście Del Rio z kolei w środę mają być 43 stopnie - tak wysokiej temperatury tak wcześnie w roku jeszcze nigdy tutaj nie odnotowano.