Ponad 40 stopni. Wydano ostrzeżenia przed udarem cieplnym

Ostrzeżenie przed udarem cieplnym

Ponad 40-stopniowe upały odnotowano po godzinie 13 także w Sano w prefekturze Tochigi - termometry pokazały tam 40,4 st. C. W Tatebayashi w prefekturze Gunma na termometrach było 40,1 st. C. Jeszcze przed południem w wielu miastach w regionach sąsiadujących z Tokio słupki rtęci pokazały temperatury sięgające 38,7 st. C.