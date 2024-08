Mieszkańcy stolicy Alaski sprzątają po powodzi, do której doszło w wyniku pęknięcia lodowca. To niełatwe zadanie, ponieważ na ulicach zalega sporo niebezpiecznych odpadów naniesionych przez wody powodziowe. Według amerykańskich klimatologów pęknięcie uwolniło rekordową falę.

Do zalania doszło wskutek pęknięcia lodowca Mendenhall, oddzielającym rzekę od jeziora lodowcowego o tej samej nazwie. Od miesięcy w zbiorniku dochodziło do akumulacji wody deszczowej i roztopowej oraz dużych ilości lodu. We wtorek fragment lodowca pękł. Poziom wody w rzece Mendenhall gwałtownie wzrósł, osiągając prawie pięć metrów. Następnego dnia woda zaczęła opadać.