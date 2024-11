Osiem osób, w tym sześcioro dzieci, zaginęło w powodzi

Lokalna policja poinformowała, że do poważnego wypadku doszło we wtorek wieczorem w rejonie miejscowości Karaitivu położonej we wschodniej części Sri Lanki. Ciągnik rolniczy, którym jechało 11 dzieci w wieku szkolnym, został porwany przez wody powodziowe. Pięcioro dzieci udało się uratować, sześcioro zaginęło - podała agencja prasowa Associated Press. Również kierowca i opiekun dzieci są uważani za zaginionych.