Ojciec i córka śmiertelnie porażeni piorunem

Akcja ratownicza trwała kilka godzin

Starszy syn wezwał pomoc i powiadomił górskie pogotowie ratunkowe o miejscu wypadku. Natychmiast udał się tam śmigłowiec. 13-letniego chłopca znaleziono poszkodowanego, lecz żywego i przewieziono go do szpitala w Płowdiwie. Akcja ratownicza trwała kilka godzin. Ojciec i córka to pierwsze ofiary śmiertelne trwającej ponad dwóch tygodni ciężkiej sytuacji meteorologicznej w kraju, która doprowadziła do dużych pożarów z poważnymi szkodami materialnymi.