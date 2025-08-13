Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

Na zachodzie Islandii trwają przygotowania do przyszłorocznego całkowitego zaćmienia Słońca. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy już rezerwują hotele. Kolejna szansa na tak efektowne zjawisko będzie tam dopiero za ponad 100 lat.

12 sierpnia 2026 roku nastąpi całkowite zaćmienie Słońca, które będzie widoczne w kontynentalnej Europie. Efektowne zjawisko będzie można podziwiać w części Hiszpanii, na niewielkim obszarze Portugalii (gmina Braganca) oraz na zachodzie Islandii.

W Reykjaviku, gdzie całkowite zaćmienie ujrzymy między godziną 17:48:19 a 17:49:18 (lokalnego czasu), trwają przygotowania na przyjęcie tłumu turystów. Ostatni raz całkowite zaćmienie słońca można było obserwować w tym regionie w 1954 roku, a kolejne nastąpi dopiero w 2196 roku.

- Popyt na noclegi i samochody z wypożyczalni może być tak duży, że rezerwacje szybko się wyczerpią - powiedział popularyzator nauki i twórca strony www.eclipse.2026.is Saevar Bragason. Dodał, że zaćmienie będzie widoczne na Fiordach Zachodnich, a także na półwyspach Snaefellsnes oraz Reykjanes.

Hotel zarezerwowany 13 lat wcześniej

Islandzka telewizja RUV dotarła do właścicielki hotelu na południu Fiordów Zachodnich, która oświadczyła, że pierwsza rezerwacja na 12 sierpnia 2026 roku napłynęła już 13 lat temu. Wówczas kobieta sądziła, że nastąpiła pomyłka, ale później o tę samą datę zaczęli pytać inni.

Władze gmin na zachodzie Islandii planują poprawę infrastruktury, w tym dróg i parkingów. Aby uniknąć korków, dojazd do niektórych punktów widokowych ma być możliwy jedynie transportem zbiorowym.

Zaćmienie Słońca w Polsce

Ostatni raz całkowite zaćmienie Słońca w Polsce mogliśmy obserwować 30 czerwca 1954 roku. Kolejne szansa pojawi się dopiero 7 października 2135 roku. 12 sierpnia 2026 roku zobaczymy na niebie głębokie zaćmienie częściowe (81-85 procent).

Do zaćmienia Słońca dochodzi, kiedy Księżyc znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem i całkowicie lub częściowo przesłania tarczę naszej dziennej gwiazdy. W takiej konfiguracji Księżyc znajduje się w nowiu, ale nie przy każdym nowiu zachodzi zaćmienie. Orbita naturalnego satelity Ziemi jest bowiem nieco nachylona względem płaszczyzny orbity naszej planety i Księżyc na niebie zwykle znajduje się nad albo pod tarczą słoneczną.

Zaćmienie Słońca PAP/NASA

