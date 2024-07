Od piorunów wybuchają pożary, mieszkańcy dostają alerty

Do Grecji w środę dotarła fala gwałtownej pogody. Największym zagrożeniem są burze oraz wysoka aktywność piorunów. Jak poinformowała w czwartek straż pożarna, na północnych przedmieściach Aten i w Attyce wybuchło kilka niewielkich pożarów, spowodowanych uderzeniem wyładowań atmosferycznych.

Krajowa służba meteorologiczna (EMY) wydała nowe ostrzeżenia przed nadchodzącymi burzami w środkowej i północnej Grecji. Według meteorologów, ulewne deszcze i burze z częstymi wyładowaniami atmosferycznymi spodziewane są do późnego popołudnia w czwartek.

Mieszkańcy dostają alerty

Przed gwałtowną pogodą służby ostrzegały już w środę. Krótko po godzinie 19 do mieszkańców Salonik, Larisy i innych obszarów na północy Grecji wysłano wiadomości alarmowe, aby ostrzec ich przed nadchodzącymi burzami. Służby wezwały także mieszkańców do ograniczenia przemieszczania się w niebezpiecznych warunkach i stosowania się do instrukcji władz.