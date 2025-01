"Niezwykłe odkrycie" może odmienić los najbardziej samotnego nietoperza

Nadzieja dla nietoperza

Podczas badań prowadzonych w parku narodowym South Downs wolontariusze organizacji Bat Conservation Trust natknęli się na młodą samicę. To pierwszy taki przypadek od lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to wymarła ostatnia brytyjska populacja nocków dużych. Zwierzę zostało zaobrączkowane i przebadane - samica była w wieku rozrodczym, ale nie udało się ustalić, czy już miała potomstwo.

Odkrycie jest o tyle istotne, że stary samiec z Sussex swego czasu regularnie pojawiał się w okolicy, gdzie hibernuje samica. Teraz naukowcy mają nadzieję, że znowu go zobaczą. Osobnik ten zawsze miał skłonność do dalekich wędrówek - przez prawie dwie dekady zimował w swoim ulubionym miejscu, by latem odlecieć w nieznanym kierunku. W pewnym momencie zaczął jednak znikać na cały rok - ostatni raz naukowcy widzieli go w 2023 roku.