Koniec jamników? W Niemczech pojawił się kontrowersyjny projekt ustawy

Jamniki to symbol Niemiec

Hodowcy obawiają się, że jeżeli nowe prawo wejdzie w życie, zakazana może zostać reprodukcja ras podatnych na szczególne problemy zdrowotne, takie jak obserwowane u jamników schorzenia kręgosłupa. Niemiecki Związek Kynologiczny twierdzi, że ewentualny zakaz mógłby objąć również inne popularne rasy, takie jak owczarek niemiecki, sznaucer czy beagle, i dawałby zbyt duże pole do interpretacji przy ustalaniu, co stanowi wadę genetyczną.

Petycję podpisało ponad 15 tysięcy osób

Niemiecki Związek Kynologiczny wystosował petycję w celu ratowania "ulubionych ras psów", argumentując, że reforma pozostawiłaby zbyt wiele miejsca na interpretację przy określaniu, co stanowi wadę genetyczną, a co nie. Petycję podpisało do środy ponad 15 tysięcy osób.

- Nie dążymy do zakazania jamników - powiedział w rozmowie z CNN rzecznik ministerstwa rolnictwa. - To, do czego dążymy w ramach tej reformy, to zakaz hodowli w męczarniach - dodał. Ministerstwo stwierdziło, że nowe rozporządzenie ma na celu zakazanie praktyk hodowlanych, które powodują długotrwałe cierpienie zwierząt. - Chcemy konsekwentnie chronić zwierzęta przed bólem, cierpieniem i uszkodzeniami - powiedział minister, dodając, że szczegóły dotyczące funkcjonowania nowych przepisów są nadal przedmiotem dyskusji.