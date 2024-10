Niedźwiedzica z młodymi zaatakowała mężczyznę zbierającego grzyby w środkowo-zachodniej Słowacji - poinformowały w sobotę miejscowe media. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala. To kolejna podobna sytuacja w tym miesiącu w słowackich lasach. Na początku października niedźwiedź śmiertelne ranił grzybiarza.

Do zdarzenia doszło w sobotę we wsi Kanianka w kraju trenczyńskim w trudnodostępnym i mocno zalesionym terenie. Po 67-letniego mężczyznę wysłano śmigłowiec. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, był on przytomny. Z ranami rąk i nóg został przetransportowany do szpitala. Według wstępnych informacji grzybiarz miał spłoszyć niedźwiedzicę, która poczuła się zagrożona i go zaatakowała.