Start rakiety New Glenn jest zaplanowany na poniedziałkowy poranek. Sprzęt został zaprojektowany przez Blue Origin, firmę Jeffa Bezosa, i ma służyć do wynoszenia dużych ładunków na orbitę okołoziemską. Jak zapowiadają przedstawiciele przedsiębiorstwa, niektóre elementy systemu polecą w kosmos wielokrotnie.

System wielokrotnego użytku

New Glenn została nazwana na cześć astronauty Johna Glenna, pierwszego Amerykanina, który wziął udział w locie orbitalnym. Dwuczłonowy pojazd o długości 98 metrów został zaprojektowany do wynoszenia dużych ładunków w przestrzeń okołoziemską - za jednym razem może zabrać ze sobą 45 ton. Od konkurentów ze SpaceX odróżnia go konstrukcja owiewki ładunku użytecznego, czyli systemu, który chroni przewożony sprzęt. Jest ona szeroka, co umożliwia wynoszenie na orbitę większych ładunków.