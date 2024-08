Zmarł Jan, najstarszy leniwiec na świecie. Był rekordzistą Guinnessa

Nie żyje najstarszy leniwiec

Leniwiec dwupalczasty urodził się na wolności w 1969 roku. W 1986 roku zwierzę przybyło do Niemiec, gdzie trochę czasu spędziło w hamburskim zoo Hagenbeck, a następnie zostało przeniesione do Krefeld, gdzie żyło przez kolejne 38 lat. Jan zdobył szczególną sławę w 2021 roku, gdy został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako "najstarszy leniwiec pozostający pod opieką człowieka". Wcześniej ten tytuł należał do Pauli - leniwca, który mieszkał w innym niemieckim zoo w mieście Halle.