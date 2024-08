Nadludzkimi wysiłkami utrzymują ogień z dala od domów. "Każda dłoń pomaga"

W czwartek po południu w okolicy Mostaru w Bośni i Hercegowinie wybuchł pożar. Na miejsce skierowano oddziały strażaków oraz członków ochotniczej straży pożarnej. W rejonie prewencyjnie rozlokowano dodatkowe siły, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na niesprzyjającym, niedostępnym terenie.

Strażacy przekazali, że w piątek rano ogień został na chwilę opanowany, jednak nagła zmiana kierunku wiatru spowodowała jego ponowne rozniecenie. Portal hercegovina.info podał, że załogi "dokonują nadludzkich wysiłków" by utrzymać płomienie z dala od zabudowań.

Pomoc ze strony mieszkańców

Od kilku dni inny pożar rozprzestrzenia się w pobliżu położonego w centrum kraju miasta Żepcze. W czwartek w nocy płomienie zbliżyły się do domów we wsi Żeljezno Polje, w związku z czym do pomocy w akcji gaszenia pożaru wezwano mieszkańców okolic.