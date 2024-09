Nadciąga supertajfun. W tej części świata to rzadkość

Z burzy tropikalnej w supertajfun

Jeszcze w środę Yagi rozwijał wiatr o prędkości dochodzącej do 90 kilometrów na godzinę, teraz jest to nawet 240 km/h. Yagi jest więc porównywalny z atlantyckim huraganem czwartej kategorii i niewiele brakuje, by osiągnął najwyższą kategorię. Meteorolodzy określają go mianem supertajfunu, który do piątku może się jeszcze nasilić. Jak zwraca uwagę agencja informacyjna Reuters, to drugi najsilniejszy cyklon tropikalny na świecie w tym roku po Berylu - huraganie piątej kategorii, który w lipcu przeszedł przez Karaiby.