Meteoryt uderzył w chodnik przed domem. Nagranie, jakiego jeszcze nie było

Dym i dźwięk przypominający huk eksplozji. Kamera przed domem w Kanadzie zarejestrowała moment uderzenia meteorytu w chodnik tuż przed budynkiem. Właściciel domu twierdzi, że był o krok od śmierci, a badacze podkreślają: nagranie, na którym słychać uderzenie meteorytu o podłoże, to nowość.

Joe Velaidum z Marshfield na Wyspie Księcia Edwarda sprawdził nagranie z monitoringu po tym, jak po powrocie ze spaceru z psami w lipcu zauważył, że chodnik przed jego domem został uszkodzony. Na nagraniu zauważył "minieksplozję" oraz usłyszał jej dźwięk. - Szokuje mnie to, że stałem w tym miejscu kilka minut przed uderzeniem - podkreślił Velaidum w rozmowie z kanadyjskim nadawcą CBC w poniedziałek. - Prawdopodobnie rozerwałoby mnie na pół - dodał.

Jedyne w swoim rodzaju nagranie z meteorytem

Przyjaciel zasugerował mu, że to, co spadło przed jego domem, mogło być meteorytem. Wtedy Velaidum zebrał próbki znalezione na chodniku i trawniku, by przekazać je profesorowi Chrisowi Herdowi, specjaliście w dziedzinie meteorytów z Uniwersytetu w Albercie. Badania potwierdziły, że przed budynkiem w Marshfield spadł chondryt (meteoryt kamienny). Velaidum i Herd zebrali fragmenty ważące łącznie 95 gramów.