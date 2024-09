Ściana przygniotła trójkę dzieci. Nie udało się ich ocalić

"Ból nie do opisania"

- To dla nas wszystkich ból nie do opisania, nigdy nie przypuszczaliśmy, że coś takiego może się wydarzyć - przekazała jedna z mieszkanek miasta, która pomagała w poszukiwaniach dzieci.

Władze gminy Jiutepec podały, że żołnierze i funkcjonariusze Gwardii Narodowej prowadzą obecnie spis okolicznych mieszkańców i wzywają ich do ewakuacji, ponieważ na najbliższe 48 godzin zapowiadane są równie intensywne ulewy. Do sobotniego popołudnia zidentyfikowano od pięciu do siedmiu zagrożonych domów, a mieszkańców wezwano do przeniesienia się do schronów.