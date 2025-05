Łoś w centrum stolicy. Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia

We wtorkowy wieczór mieszkańcy Wilna byli świadkami niecodziennego widoku - przez samo centrum miasta przepływał łoś. Zwierzę najwyraźniej zabłądziło i postanowiło spróbować sił w pokonaniu rzeki Neris.

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek, gdy młody łoś pojawił się w stolicy Litwy. Zwierzę przez pewien czas błąkało się po kilku dzielnicach miasta, aż w końcu dotarło do centrum, gdzie próbowało przepłynąć rzekę Neris. Zdezorientowany łoś kilkakrotnie zmieniał kierunek i nie mógł zdecydować się, na który brzeg dotrzeć.