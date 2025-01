Kwitną krokusy, pojawiają się bazie, a idzie mróz

Ostatnie dni przynoszą w całym kraju łagodną aurę, charakterystyczną raczej dla marca niż dla stycznia. Na termometrach pojawiają się wartości powyżej 10 stopni Celsjusza. We wtorek na stacji synoptycznej w Przemyślu zmierzono maksymalnie 16,1 st. C, a w całym kraju temperatura wzrosła do co najmniej 7 stopni.